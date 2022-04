Apple s'offre un documentaire sur la vie de Michael J.Fox (avec une DeLorean ?)

Il racontera l'histoire extraordinaire de Michael J. Fox avec ses propres mots - l'histoire improbable d'un enfant vivant dans une base de l'armée canadienne qui a atteint les sommets de la célébrité dans Hollywood des années 1980

Le documentaire se concentrera non seulement sur la carrière de celui qui a -notamment- incarné, mais aussi la maladie de(diagnostiquée à l'âge de 29 ans) ainsi que la recherche médicale sur cette pathologie.Le film est actuellement en production à New York, Los Angeles et Vancouver, sous la direction de. Dans un communiqué de presse, Cupertino se veutet précise que le film intégrera des éléments documentaires, des extraits d'archives et des interviews.Notons que de nombreuses personnalités ont travaillé sur ce film, notamment, la veuve de Steve Jobs. Cette dernière assurera le rôle de producteur exécutif du projet aux côtés de Nelle Fortenberry.