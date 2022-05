Les téléviseurs Fire TV débarquent en France en 43/50 et 55" à partir de 339€

et embarquent l'équivalent d'un Fire TV Stick 4K avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage donnant accès à Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Molotov, myCanal, france.tv, ou encore Arte et sont livrés avec une télécommande (proche du modèle des Fire TV Stick mais avec un pavé numérique) permettant le contrôle vocal du téléviseur ainsi que de l'ensemble des périphériques compatibles via Alexa.Ces Fire TV disposent de dalles LED UHD (3940 x 2160 pixels) HDR 10 60 Hz couvrant 90% de l'espace colorimétrique DCI-P3, des haut-parleurs intégrés 2x12W compatibles DTS Virtual X, Dolby Audio et DTS-HD, et offrent des ports HDMI 2.1, du Wi-Fi, du Bluetooth, ainsi que La Xiaomi F2 Fire TV 43" à 339€ au lieu de 399€ La Xiaomi F2 Fire TV 50" à 380€ au lieu de 449€ La Xiaomi F2 Fire TV 55" à 425€ au lieu de 499€