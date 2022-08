TV+ transforme son site web pour la sortie de "Luck" (avec un chat qui parle !)

Rappelons qu'il s'agit également du premier contenu issu de l'accord exclusif entre Apple et le studio Skydance Animation. Pour l'occasion,, dans une mini animation par section (accueil, iPad Pro MacBoor Air ) avant de proposer le trailer ! En revanche, seul le site US semble avoir cette spécificité.Le design et le scénario ne manqueront pas de vous, ce qui n'est guère étonnant. En effet, Skydance Animation est dirigé par, un vétéran de longue date de Pixar, qui a également œuvré sur les sagas Toy Story et Cars Précisons que l'histoire de Luck est centrée surMais elle connait un revers de fortune quand elle découvre le, une usine secrète qui gère tous les moments chanceux et malchanceux dans le monde. Elle y rencontre des créatures mythiques étonnantes : un chat noir qui parle ou encore un! Mais son arrivée ne sera pas sans perturber l'ordre des choses...et Un pas à la fois (tous deux sortis récemment) ! Histoire de soutenir un peu ces titres face à l'autre sortie de ce jour, Apple en a profité pour glisser deux nouvelles vidéos, dont une sur les coulisses de cette dernière, avec l'équipe technique.