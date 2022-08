Les excellents vidéoprojecteurs nomades Xgimi Mogo Pro et Halo à 499 et 599€

name dropping

Pour rappel, la technologie maison d'adaptation intelligente de l'écran, la mise au point automatique et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale afin d'effectuer instantanément la mise au point et proposer une taille d'écran optimale tout en évitant les obstacles tels que les interrupteurs ou les cadres photo (en adaptant la taille de l'affichage) sont. La présence du logo Harman Kardon sur tous les projecteurs Xgimi ne tient pas que duet le rendu sonore est réellement à la hauteur du blason et un cran au-dessus de ce que l'on obtient habituellement avec des modèles de ce format.Les modèles en promotion partagent un rapport de projection de 1.2:1,ce qui permet de profiter dès la sortie du carton des diverses applications de streaming. Le système est réactif, et toutes les applications sont disponibles, mais Netflix refusera tout simplement de se lancer (quelques minutes de recherche sur le net permettront de trouver des solutions en passant par l'APK de l'application).(coupon)