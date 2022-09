Google lance son Chromecast HD avec Google TV à 39€

La firme de Mountain View lance aujourd'hui. Cette nouvelle mouture vient donc prendre place au sein du catalogue aux côtés de la version 4K vendue 69,99 euros afin d'avoir une proposition d'entrée de gamme plus accessible ( 39,99 euros ) et mieux concurrencer Amazon et ses Fire TV Stick (actuellement à 29,99 euros en version 1080p, mais souvent proposé en promotion).