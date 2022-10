Jony Ive signe avec... Apple TV+ pour un film d'animation !

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Un casting de choix !

Love, Death & Robots

Et Jony Ive ?

LoveForm

Si le graphisme s'annonce joliment épuré (on n'en attendait pas moins d'une production de Sir Ive), le casting s'annonce prometteur :prêtera sa voix au jeune Garçon,incarnera la Taupe,sera le Renard et, en dernier mousquetaire,donnera vie au Cheval.Pour ce contenu, la firme californienne travaillera en partenariat avec la, qui présentera d'ailleurs la première du film au Royaume-Uni le jour de Noël. Parmi les autres producteurs, on notera également la présence de Cara Speller (NoneMore Productions) qui a précédemment travaillé sursur Netflix. ou encoreet Hannah Minghella (Bad Robot).Mais qu'a donc fait Jony Ive ? Son nom se trouve à côté de celui de Woody Harrelson sur la liste des producteurs exécutifs, montrant que tout n'est pas tellement fini entre lui et Apple. Parti en 2019, le designer avait continuer de travailler avec la firme dans le cadre d'un partenariat privilégié. En effet, il avait immédiatement créé sa, joliment dénommée, et se targuait de quelques clients d'importance, dont son ex-patron. Depuis cet été , Jony Ive ne serait plus consultant pour Apple et n'aurait plus le moindre rôle dans la conception de produits pour Cupertino. Leur contrat aurait été conclu pour une durée déterminée, et les deux parties (ou seulement l'une d'entre elles ?) auraient convenu de ne pas le prolonger., alors même que ce dernier débauchait des talents d'Apple pour sa propre entreprise....