Apple sort For All Mankind et SEE en Blu-Ray [promo Apple TV]

Des Blu-Ray de partout

Mark Wahlberg bientôt sur AppleTV+

The Family Plan

père tranquille vivant dans la banlieue qui s'enfuit avec sa famille lorsque son passé le rattrape

Apple TV en promo sur le Refurb d'Apple

• Apple TV HD 32 Go (Avril 2021) dès

• Apple TV 4K 64 Go (Avril 2021) dès

• Apple TV HD 32 Go (Avril 2021) dès 139€ • Apple TV 4K 64 Go (Avril 2021) dès 189€

Cet été, la société avait déjà confirmé la sortie de la première saison de For All Mankind en Blu-ray, sa série mythique sur la conquête de l'espace. Pour rappel, elle avait fait de même pour sa série Défendre Jacob (DVD + Blu-ray), mais il s'agit cette fois d'un contenu en cours. Il est donc probable que les autres saisons (dont la quatrième est en préparation) sortent par la suite.C'est le label britannique, en association avec Apple TV+ , qui a été choisi pour cette production.La saison 2 suivra dès que 14 novembre. Pour le moment, le prix n'a pas été communiqué. Pour le reste, selon Sigmund Judge (sur Twitter), on pourra se regarder sur support physique, la saison 1 de For All Mankind le 28 novembre, et la saison 2 le 26 décembre. La saison 1 de Truth Be Told sera disponible le 5 décembre alors que la saison 2 le sera le 6 février 2023. Enfin, la première saison de The Morning Show sera disponible dès le 5 décembre et il faudra attendre le 23 janvier 2023, pour la saison 2.Notons que celui-ci fait partie de l'accord avecet sera réalisé par Simon Cellan Jones, qui a déjà travaillé avec l'acteur par le passé. Selon, le film racontera l'histoire d'un