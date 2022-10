Et si Apple travaillait sur une Apple TV low-cost ? [Sondage]

Enfin une baisse des prix pour l'Apple TV ?

Au vu de lade la firme ( regardez lede l'iPad 10, qui démarre à 589 euros ou qui flirte carrément avec celui d'un Mac dès qu'on ajoute le moindre accessoire made in Cupertino !), il fallait tout de même le noter. On pourra aussiau passage que -comme pour l'iPhone- la box est vendue à 169 dollars (hors taxes) et passe à 169 euros (TTC).Quoiqu'il en soit. Il estime en effet qu'une baisse de tarif est à envisager dans un proche avenir pour les Apple TV. En mai dernier , il avait d'ailleurs suggéré une diminution des tarifs de cette dernière après un pic pour les dernières versions (179 euros pour l'Apple TV 4 32Go de 2015).Pour rappel, les modèles de deuxième génération (2010) et de troisième génération (2012) affichaient 99 dollars au lancement (119 euros) et 69 dollars pour la troisième génération (109 euros, merci la conversion), il y a donc un précédent d'une Apple TV vendue à moins de 100 dollars et la firme pourrait tout à fait repenser à un repositionnement. En effet ce dernier pourrait être une(Google, Amazon ou Roku) ou(Apple TV, Apple Fitness +...). Voire de vendre de la publicité et de développer cet autre business ! En effet, il est question pour Cupertino de vendre des encarts pub dans son service de streaming TV.