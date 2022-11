Apple TV+ : Mythic Quest est de retour !

Le retour de Mythic Quest

Le programme de ce weekend !

Les contenus à venir !

Pour l'occasion, elle avait d'ailleurs organisé une soirée en avant première au Linwood Dunn Theater de Los Angeles. Ce sont donc, qui arrive aujourd'hui, suivi d'un nouvel épisode hebdomadaire jusqu'au 6 janvier 2023. On suivra avec plaisirchargés de construire des mondes, de créer des héros et des légendes, avec leurs lots de batailles virtuelles ou dans les bureaux !, avec la suite de saison 2 de The Mosquito Coast , toujours en pleine jungle guatémaltèque. Pour les autres contenus, on aura le choix entre Drôle de Science (Saison 1 complète de 7 épisodes), Acapulco (S2E5 - Heroes), Shantaram (S1E7 - Apo Vai Pranah).Les retardataires -quant à eux- pourront retrouveret Brian Tyree Henry dans Causeway sorti la semaine dernière. Dans ce film dramatique, l'actrice joue Lynsey,Cette semaine, Apple TV+ a également procédé à quelques annonces sur son site, comme le renouvellement de la deuxième saison pour Bad Sisters , la série noire mais comique sur le meurtre de la candidate aux Emmy Awards et productrice exécutive et star lauréate du BAFTA Sharon Horgan.. Cette dernière fait justement ses débuts en salles le 11 novembre, avant d'être diffusée le vendredi 18 novembre 2022.Avec ce film,qui reçoit la visite de quatre fantômes lors du réveillon de Noël, dans ce qui est qualifié de contre réconfortant à la Dickens… mais en plus drôle. Mais, fort heureusement, ce n'est pas le chant de Noël de nos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents (plus ou moins). Le tout permettra de retrouver Ryan Reynolds, Will Ferrell et Octavia Spencer.