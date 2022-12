Apple TV : six nominations aux Golden Globe Awards

severance et ses trois nominations

black bird a les siennes aussi

thriller psychologique graveleux

In With The Devil : A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption

. Sur les 135 nominations aux 80e Golden Globes annuels, Apple TV+ en a donc reçu six au total. Rappelons que les contenu originaux de Cupertino ont été nominés pour 1 274 prix et en ont remporté 295.Du côté de Severance, on retrouve la série en compétition dans les catégories suivantes : Meilleure série télévisée drame,et enfin Meilleure performance d'un acteur dans un second rôle, dans une série télévisée musicale-comédie ou dramatique pour John Turturro.Rappelons que ce show au graphisme très années 70 est centré sur Mark Scout (Adam Scott) -responsable d'une équipe au sein de Lumon Industries-,. Ces derniers sont incapables d’avoir accès à l’un ou à l’autre en fonction du lieu où ils se trouvent. On retrouvera, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus et. Et derrière la caméra, Ben Stiller !De son côté Black Bird se retrouve au milieu d’autres productions, dans les catégories, série d'anthologie ou film réalisé pour la télévision, Meilleure performance d'un acteur dans une série limitée, une série d'anthologie ou un film réalisé pour la télévision pour Taron Egerton et enfin Meilleure performance d'un acteur dans un second rôle dans une série limitée, une série d'anthologie ou un film réalisé pour la télévision pour Paul Walter Hauser.Ceet plein de suspense a été décliné en six épisodes. Pour rappel, il est adapté des véritables mémoires de policiersde James Keene et Hillel Levin. La série met en vedette Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear mais également Ray Liotta, qui nous a quitté en mai dernier.