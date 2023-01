Apple TV+ : fin de saison pour Mythic Quest et The Mosquito Coast en attendant vendredi 13

Les sorties du jour : Echo 3, Mythic Quest & The Mosquito Coast

Les prochaine sorties : Servant, Truth be Told

laissant les leaders les plus puissants du jeu pour défendre, ou bouleverser, les traditions du sport

Pour le reste du weekend, entre une couronne ou une galette des Rois, on aura le choix entre les fins de saisons de deux séries phares d’AppleTV+, d’un côté, Mythic Quest (S3E10 - Pizza aux ailes de poulet), de l'autre de The Mosquito Coast (S2E10 - Oraison funèbre), toujours en pleine jungle guatémaltèque.Mais attention pour le vendredi 13 (!), les événements seront plus intéressants. En effet,Elle comptera 10 épisodes, qui seront diffusés tous les vendredis jusqu'au 17 mars 2023.Après un final de la troisième saison plein de suspense, la quatrième saison conclura le dernier chapitre de l'histoire de Turner. La guerre de Leanne avec l'église des Saints-Saints se profile, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et bien plus. Pendant ce temps, la famille brisée doit non seulement faire face à la menace croissante de Leanne, mais aussi à d’autres menaces.Ce même jour, on pourra découvrir, un documentaire en quatre parties.On pourra y découvrir, avec ses enjeux, ses espoirs,. La série est réalisée et produite par le cinéaste lauréat d'unJeff Zimbalist (All Rise Films) et produite par Connor Schell (Words + Pictures) lauréat d'un Emmy Award et par Libby Geist.Enfin,. On pourra retrouver Octavia Spencer et Gabrielle Union, qui se joint à la nouvelle saison. La première reprend son rôle de journaliste d'investigation devenue véritable podcasteuse de crime, Poppy Scoville, pour s’occuper une nouvelle affaire. Cette troisième saison sera diffusée tous les vendredis jusqu'au 24 mars 2023.