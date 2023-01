Canal+ s'offre OCS et Orange Studio !

Un rachat encore secret

Canal+ deviendra à l’issue de cette transaction l’actionnaire unique des deux sociétés

Une situation pire que le final de Game of Thrones

En effet, les deux groupes viennent de signer un protocole d’accord en vue de l’acquisition d’(le bouquet de chaînes payantes de l’opérateur de télécommunications Orange) et(sa filiale de coproduction de films et séries) par le Groupe CANAL+.C'est via un tweet que les deux groupes ontla chose, annonçant que. Mais pour autant, le contenu de document n'est pas encore connu et on ne serait pas quel sera le sort réservés aux entités rachetées. Pour rappel, Canal+ est actuellement le principal distributeur d’OCS et détient une participation de 33,34 %, ce qui lui donnait un droit de préemption sur l'opération.D'après Les Échos,, l'entente n'ayant pas trouvé de modèle économique rentable malgré un accord avec HBO. En outre, ce dernier touchait à sa fin et les premiers contenus commençaient à disparaitre depuis le début de l'année (ne parlons pas de GOT !) récupérés par Warner Discovery pour son offre de streaming à venir.