Apple TV+ : Ted Lasso revient au printemps pour une ultime saison ! [+ toutes les nouveautés]

Les fans l'attendaient de pied ferme !Après avoir remporté les Emmy Awards de la meilleure série comique pour ses premières et deuxième saisons, le célèbre entraineur reviendra donc une dernière fois. Pour l’heure, aucune information n’a réellement filtré sur le scénario que l’on peu espérer. Il faudra encore patienter pour en savoir plus.Ce ne sont pas moins dequ’Apple a publié hier pour faire le plein de nouveautés à venir cette année.: Shrinking, Swagger , The Reluctant Traveller, Hello Tomorrow!, The Big Door Prize, The Afterparty, Schmigadoon! et les drames Dear Edward, City on Fire, The Last Thing He Told Me et Extrapolations.On notera tout particulièrement : Shrinking, une comédie de Brett Goldstein et Bill Lawrence (déjà aux commandes de Ted Lasso). Il met en vedettedans le rôle d'un thérapeute en deuil d'une franchise et d'une honnêteté à toutes épreuves, à tel point qu’il commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu'il pense. On le retrouvera aux côtés de. Les débuts sont prévus le 27 janvier prochain.(qui a écrit plusieurs épisodes de My So-Called Life / Angela, 15 ans). Cette dernière mettra en vedette Connie Britton et Colin O'Brien, Elle raconte l'histoire d'Edward Adler (interprété par O'Brien), un garçon de 12 ans qui survit à un accident d'avion commercial dévastateur qui tue tous les autres passagers du vol, y compris sa famille., une nouvelle comédie dramatique mettant en vedette, qui sera également producteur. Il y interprète Jack, un vendeur de grand talent et ambitieux, dont la foi inébranlable dans un avenir plus brillant inspire ses collègues, revitalise ses clients désespérés, mais menace de le laisser dangereusement perdu.