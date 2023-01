Vous êtes plutôt team Servant ou team Truth Be Told ?

Truth be told

dernière saison pour Servant

Embarquement vers l’île des formes

Des nouveautés à venir !

. Même si elle n’est pas la série la plus piratée d’Apple TV+ , celle-ci n’en demeure pas moins fort sympathique. Octavia Spencer reprend son rôle de journaliste d'investigation devenue véritable podcasteuse du crime, Poppy Scoville, pour s’occuper d’une nouvelle affaire. Le premier épisode s’intituleDepuis vendredi dernier,Elle compte 10 épisodes, qui seront diffusés tous les vendredis jusqu'au 17 mars 2023.. La guerre de Leanne avec l'église des Saints-Saints se profile, menaçant Spruce Street, la ville de Philadelphie et bien plus. Pendant ce temps, la famille brisée doit non seulement faire face à des menaces croissantes. Cet épisode 2 s’intituleIl s’agit d’une série qui se déroule sur une charmante île, où Carré, Triangle et Cercle partagé de nombreuses aventures. Ils y tissent des liens d’amitié et apprennent à vivre avec les différences de chacun.Pendant que Netflix dévoilait son intention de faire payer les comptes partagés . Au menu, on trouvera la saison 3 -qui sera aussi la dernière- desera diffusée au printemps 2023. Après avoir remporté les Emmy Awards de la meilleure série comique pour ses premières et deuxième saisons, le célèbre entraineur reviendra donc une dernière fois. Pour l’heure, aucune information n’a réellement filtré sur le scénario que l’on peu espérer. Il faudra encore patienter pour en savoir plus.: Shrinking, Swagger , The Reluctant Traveller, Hello Tomorrow!, The Big Door Prize, The Afterparty, Schmigadoon! et les drames Dear Edward, City on Fire, The Last Thing He Told Me et Extrapolations.