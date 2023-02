Comment accepter les CGU d'iCloud pour son Apple TV sans iPhone ni iPad

accepter sans iPhone ni ipad

La marche à suivre est plutôt simple :



1. Allez sur iCloud.com, puis connectez-vous avec votre identifiant Apple.

2. Si nécessaire, suivez les instructions pour mettre à jour les paramètres de votre compte.

3. Déroulez et acceptez les conditions générales d'iCloud.

Fin de la polémique

Elle y explique. En effet, les utilisateurs qui n’ont pas d'iPhone ou d’iPad tournant sous iOS 16 / iPadOS 16 (ou version ultérieure) peuvent désormais accepter les nouvelles CGU directement sur le site Web iCloud.com. Ce qui peut s’entendre plus largement pour tous ceux qui n’auraient qu’une box.Le mois dernier, unpuisqu'il ne possédait pas d'iPhone, d'iPad ou d'autre appareil Apple. Une situation peu admissible et restrictive rendant le produit inutilisable et dépendant d’un produit de la marque.Il a noté qu'il avait essayé de se connecter à iCloud.com à l'époque, mais a déclaré qu'il n'avait