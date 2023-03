Les jeux Netflix bientôt sur sa smart TV (avec l’iPhone comme manette)

DU nouveau du coté des jeux de Netflix

Une nouvelle stratégie de jeux vidéo

. Avec un catalogue plus restreint, certains sont inspirés par les contenus exclusifs, d'autres apparemment aléatoires.D'après, le code de l'application Netflix cache quelques très intéressantes références. Jusqu'à présent, les jeux ne sont disponibles que sur les smartphones et les tablettes.Mieux, on pourrait même utiliser l'iPhone, comme une manette. Même si ce n’est pas une idée nouvelle, cela permettrait de booster les titres de la plateforme. En attendant, il n'est pas clair comment cette fonctionnalité sera mise en œuvre.A priori, la firme chercherait à moyen / long terme à s'installer sur le cloud gaming afin de permettre aux abonnés de jouer sur tous les appareils sur lesquels ils profitent de Netflix.En effet, les titres proposés actuellement nécessitent de passer par l'App Store ou le Google Play Store pour en profiter.D'après une étude d'Apptopia, une moyenne de 1,7 million de personnes y joueraient, ce qui représente moins de 1 % des 221 millions d'abonnés de la société. Au total, les jeux auraient été téléchargés 23,3 millions de fois.