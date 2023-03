Netflix et Chris Rock contre Apple TV+ et Will Smith ! Qui va gagner ?

La gifle 2

Les sorties du jour sur Apple TV+

Liaison

Hello Tomorrow!

Shrinking

Truth Be Told

Servant

N’oublie pas de vivre

Les contenus à venir sur Apple TV+

Planète Préhistorique

une fois de plus l'occasion d'être immergés dans les merveilles de notre monde comme il y a 66 millions d'années

Monster Factory

En effet, alors que le vendredi est plutôt réservé à Apple TV+, Netflix vient de confirmer une rumeur de ces derniers mois,. Certains pourront y voir un petitcontre Apple et Will Smith (Emancipation pourrait bien figurer aux prochains Oscars). En effet, c’est bienet qui s’y collera dans la nuit de samedi à dimanche ! Pour en bénéficier, en France, cela sera parfaitement possible à condition d’être debout à 4 heures du matin !En fonction de l’audience, il pourrait s’agir d’une nouvelle stratégie qui viendrait s’ajouter au, très en vogue sur la plateforme. Elle permettrait d’encourager les diffusion en direct (spectacle, match, théâtre ou music hall) et de prendre de l’avance sur la concurrence. En outre,(ou de les séduire à nouveau) après la hausse des prix et la chasse au partage d’abonnements. De plus, elle doit affronter une sérieuse concurrence des autres plateformes,c’est ainsi l’occasion de découvrir Vincent Cassel (lauréat d’un César) et Eva Green (lauréate d’un BAFAT Award) (mais également Gérard Lanvin) dans un nouveau thriller en français et en anglais (une première pour Apple TV+). Au total, ce sont six épisodes qu’il sera possible de visionner jusqu'au 31 mars 2023.. Pour le reste, on peut toujours suivre. Il joue le rôle d'un thérapeute en deuil, d'une franchise et d'une honnêteté à toutes épreuves.Octavia Spencer reprend son rôle de journaliste d'investigation devenue véritable podcasteuse du crime.Enfin,avec Connie Britton et Colin O'Brien.Les amoureux de monstres et autres dinosaures seront comblés :. On ne change pas une recette qui gagne, avec Sir David Attenborough dans le rôle du narrateur, et une partition originale de Hans Zimmer. On pourra ainsi découvrir cinq nouveaux épisodes -un par jour- dans un événement qui durera la semaine complète. Ce seraEnfin, Apple va monter sur le ring avec. Cette nouvelle docusérie de 6 épisodes -dont la première aura lieu le 17 mars- racontera la vie de quelques aspirants catcheurs professionnels, Galen Summer et Naiti Gámez du côté de la réalisation.