Netflix ajoutera 40 jeux à son catalogue cette année ! Mieux qu'Apple Arcade ?

Le cloud gaming en ligne de mire

Nous ne sommes qu'au commencement de nos plans pour le jeu vidéo. Nous pensons que le cloud gaming nous permettra de fournir un accès facile aux jeux sur n'importe quel écran, sans friction (avec les règles des différents acteurs, dont Apple NDLR), et d'améliorer l'accessibilité aux expériences de jeu.



Tout comme nous l'avons fait pour la diffusion de vidéos, nous construisons un portefeuille de titres conçus par des développeurs externes extrêmement talentueux parce que nous voulons atteindre cette variété et cette diversité au sein du portefeuille de jeux. Et pendant que nous faisons cela, nos studios internes travaillent dur pour créer leurs jeux. Comme nous le savons, ces jeux prennent du temps à développer. Nous adoptons cette approche en deux volets avec à la fois le développement de jeux et la conservation du portefeuille de jeux pour nos membres.

Un catalogue de jeux attractif sur Netflix

Netflix poursuit ses efforts afin d'offrir à ses abonnés, et sans surcoût, l'accès à des jeux sur iOS et Android. Selon Leanne Loombe, Vice Présidente des jeux en externes chez Netflix, la firme lorgnerait à plus long terme sur le cloud gaming afin de permettre aux abonnés de jouer sur tous les appareils sur lesquels ils profitent de Netflix. En effet,La société précise qu'elle prendra le temps nécessaire afin de proposer un service satisfaisant., dont Mighty Quest: Rogue Palace (basé sur la franchise The Mighty Quest for Epic Loot) d'Ubisoft dès le 18 avril, le City builder Terra Nil du studio Sud Africain Free Lives, ou encore Paper Trail, ajoutant avoir 70 jeux en développement dont 16 en interne (dont la suite d'Oxenfree).La firme a déjà des plans pour 2024 et indique que la saga Monument Valley sera de la partie l'année prochaine. Pour rappel,, un bon vieux beat'em all (testé et approuvé) dans l'univers des Tortues Ninja. Des titres complets et intéressants montrant l'envie du géant du streaming de proposer des jeux dignes de ce nom (et qui pourraient faire pâlir d'envie Apple Arcade) à ses abonnés.