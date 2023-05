Disney perd 4 millions d'abonnés et va augmenter ses tarifs !

Des pertes imprévues de millions d'abonnés

Des pertes limitées

Une hausse des prix à prévoir

Elle redescend à, et ce,, qui avaient opté pour un dépassement des 163 millions. Pour rappel, c'est la seconde grosse perte, après celle de fin 2022 (-2,4 millions de clients). A titre de comparaison, elle totalisait 164,2 à l'automne dernier. Du coté de la concurrence,Mais cette situation est toute en nuances. En effet, il s'agirait majoritairement d'uneoù le service (nommé Hotstar dans le pays) pèse tout de même un tiers du total mondial. Mais on constate également: aux États-Unis et au Canada, Disney+ a aussi perdu environ 300 000 abonnés (pour atteindre 46,3 millions). Mais de l'autre, il a récupéré prèssur d'autres marchés internationaux, comme l'Europe.En revanche,soit 400 millions de dollars ce qui représente une baisse des pertes de 26% sur une année.En outre, le groupe peut compter à nouveau sur son activité de parcs à thèmes (en hausse de 17 % à 7,8 milliards de dollars avec un bénéfice d'exploitation à 2,2 milliards de dollars). A cela, s'ajoute(merci Avatar 2 et Ant-Man 3), soit 18% de hausse. Au total, l'action du groupe perdait donc 3,19 % dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street.Il faut dire qu'il y aura toujours un contenu avec Pedro Pascal, l’acteur ultra-médiatique du moment entre(sur Amazon Prime Vidéo) ou(sur Disney+).Le CEO a confirmé une nouvelle augmentation des tarifs d'ici la fin de l'année 2023. Celle-ci concerne l'abonnement de base de Disney+ aux États-Unis, mais rien n'exclut que cette vague ne touche les autres pays.