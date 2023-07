Comment Netflix a gagné six millions d'abonnés en un trimestre

Le succès de la traque des comptes partagés

La fin de l'offre "Essentiel" aux Etats-Unis

Essentiel sans pub

bâtir une activité publicitaire à partir de zéro n’est pas facile et nous avons encore beaucoup de travail, mais nous pensons qu’avec le temps elle va représenter plusieurs milliards de dollars

En effet, la fin du partage de comptes aurait permis d’enregistrer. Désormais la plateforme compte plus de 238 millions d'abonnés, dont 5,89 millions ajoutés au deuxième trimestre. La plateforme a ainsi réaliséEt c’est une très bonne nouvelle pour les investisseurs au vu du contexte social actuel, le monde du cinéma étant frappé pDésormais la plateforme de streaming vadans les pays où elle est disponible et ainsi engendrer davantage de revenus / augmenter le nombre des abonnés qui avait tendance à stagner.Pour cela, elle mise sur une autre décision qui ne fait pas l’unanimité auprès de ses utilisateurs :! Ce qui permettra de privilégier, soit la formule low-cost financée par la pub -qui marche très bien- ou forcer les abonnés à passer au cran supérieur avec une offre plus chère !D’après un cabinet d'études, Netflix va générer 770 millions de dollars de recettes publicitaires aux Etats-Unis cette année, et plus d'un milliard en 2024. L'abonnement avec publicité lancé en novembre pesait déjàMais elle prend son temps carUn mois après le Canada, Netflix s’attaque aux USA !Les abonnés ont désormais le choix entre une formule avec pub (à 7 dollars par mois outre-Atlantique) et deux abonnements plus chers, mais sans annonces (respectivement à 15,5 et 20 dollars par mois). Ce qui laisse augurer une fin similaire en Europe…