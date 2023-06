Avec la fin possible de "Netflix Essentiel", quelle formule vous tenterait ?

Bye bye la formule à 8,99 euros ?

Chronique d'une mort annoncée

Standard avec publicité

Standard

Premium

En effet, la plateforme a annoncé la fin de la formule Essentiel au Canada (à 9,99 dollars),. Pour le moment, le reste du monde (à commencer par la France) n'est pas concerné. Pour une fois on est bien content d'être à la traine !Toutefois, vu la situation et l'orientation des mesures,, surtout qu'elle entend favoriser sa formule avec pubs plus rentable pour elle, entre les placements et la limitation des comptes partagés.: laà 5,99 euros par mois, laà 13,49 euros (qui offre une résolution d'écran à 1080p, contre 720p pour la formule basique) - et laà 17,99 dollars, qui permet de cumuler 4 écrans.Rappelons qu'en novembre dernier, Netflix a lancé sa formule financée par la pub et que depuis le mois de mai, Netflix facture le partage de comptes.Selon la plateforme, la formule lowcost aurait séduit 5 millions d'utilisateurs mensuels actifs, en à peine six mois. La fin du partage de compte a également boosté les inscriptions !