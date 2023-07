Pas de foot anglais sur Apple TV+ ! (juste Lionel Messi)

Pas d'accord pour le foot britannique

Je n'aime pas trop le mot exclusivité. Certes c'est important. Mais ce qui est important pour nous, ce sont les droits mondiaux.

En général, nous ne signons jamais d'accord avec une ligue dans un pays spécifique ou un petit groupe de pays et je dirais qu'il était très peu probable que nous le faisions un jour.

Messi sur Apple TV+

Pendant un temps, il était en effet question pour Cupertino de signer un accord avec la Premier League anglaise, avec des rediffusions de matchs sur Apple TV+. Ce contrat aurait pu être signé après l'expiration de l'accord actuel de Sky Sports et BT Sport en 2025.Avant de rajouterEn effet, les offres des diffuseurs devraient se chiffrer à environ 3 milliards de livres (3,8 milliards de dollars) par saison au total, avec de plus petits forfaits limités. Cependant,Puisqu'il est question de foot,Remplaçant au coup d’envoi, l’Argentin a en effet marqué le but de la victoire grâce à un coup franc dans le temps additionnel en Leagues Cup, permettant de remporter le match face aux Mexicains de Cruz Azul (par 2-1).Précisons qu’aucun diffuseur français ne détenait les droits de cette rencontre, et qu'il fallait(ainsi que les prochaines).