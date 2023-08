Apple TV+ vous propose un peu de fitness pour cet été !

Physical

Apple TV+ a donc dévoilé la troisième et ultime saison de Physical , toujours avec, qui assure également les fonctions de productrice. La comédie, avec également Zoey Deschanel, est de retour depuis mercredi 2 août sur Apple TV+, avec les deux premiers épisodes.Toujours situé dans lesuit Sheila Rubin alors qu'elle se transforme d'une femme au foyer en un star du fitness. Pour cette troisième et dernière saison de la série, Sheila trouve son statut remis en cause par la nouvelle concurrence de Kelly Kilmartin (Zooey Deschanel), qui devient bien plus qu’une simple menace professionnelle.Parmi, les programmes en cours,Rappelons que plus d'un siècle après le final de la saison 1, la tension monte dans toute la galaxie. Alors que les Cléons s'effondrent, une reine vengeresse complote pour détruire l'Empire de l'intérieur. Hari, Gaal et Salvor découvrent une colonie de Mentalics avec des capacités spéciales qui menacent de modifier la psychohistoire elle-même.De leur côté, les invités de The AfterParty continuent de raconter les événements de cette soirée fatidiques alors qu’Idris Elba a fini de s’agiter en cabine avec le septième et dernier épisode de Hijack et que Swagger nous parle toujours de NBA.