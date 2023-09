Apple dévoile les premiers extraits de Godzilla (et aussi sa série sur les super models)

Monarch - Legacy of Monsters

En effet,sera diffusé sur le service de streaming de Cupertino, avec les deux premiers épisodes, suivis d'un épisode tous les vendredis jusqu'au 12 janvier.Ainsi, après la bataille entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco, Cate découvre un nouveau et terrible secret et devra. Aux côtés de Kurt Russell, on pourra retrouver également Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett et Elisa Lasowski.ainsi que des personnalités du monde de la mode et de la culture pop.On y retrouvera -naturellement-, Billy Crudup, mais aussi Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, et faire la connaissance de nouvelles têtes telles que Jon Hamm, Nicole Beharie et Julianna Margulies.Tout commence sobrement dans une bibliothèque du Queens avant de virer rapidement à l’horreur. Conte de fées pour adultes, histoire d'horreur, fable sur la parentalité et odyssée périlleuse à travers la ville de New York ! Créée par Kelly Marcel et réalisé par Melina Matsoukas, la série permet de retrouver LaKeith Stanfield, nominé aux Oscars, qui officie également en tant que producteur.Mais dans le même temps, on pourra opter pour un voyage intergalactique avec la suite de la saison 2 de, écouter Vivian et Zoë raconter leur vision de cette soirée fatidique lors du dernier épisode de, transpirer avec les séances de gym avecet suivre les petits personnages bleus de