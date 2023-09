En attendant "For All Mankind", si on regardait la saison 3 de "The Morning Show" ?

The Morning Show

avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, Billy Crudup, mais aussi Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, et faire la connaissance de nouvelles têtes telles que Jon Hamm, Nicole Beharie et Julianna Marguliesalors que l'avenir du réseau est remis en question et que les loyautés sont poussées à leur paroxysme lorsqu'un géant de la technologie s'intéresse à UBA. Des alliances inattendues se forment, des vérités sont dévoilées et tout le monde est obligé de confronter ses valeurs fondamentales à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de presse.Mais avant d’affronter cette tourmente médiatique, n’oubliez pas dereviendra pour sa quatrième saison, qui sera diffusée dujusqu'au 12 janvier 2024. Il ne reste plus qu'à attendre deux petits mois pour découvrir les dix épisodes. Et pour vous faire patienter, Apple vous propose un petit trailer inédit !