Fin de grève ? Apple TV + va pouvoir proposer de nouveaux contenus

Le secret du cornet de glace ?

En effet depuis plusieurs mois, scénaristes et acteurs ont suspendu toute activité de tournage pour faire valoir leurs droits et une réévaluation de leurs rémunérations, notamment face à l’émergence de l’IA et des plateformes de streaming.Dimanche soir, la guilde des scénaristes (WGA) et les studios, via leur organisation commune, l'(AMPTP), se sont entendus sur. Ce dernier prendra la forme d’une sorte de(à renégocier donc). Une belle avancée pour sortir du conflit mais la reprise des tournages n’est pas encore pour demain !Cette dernière se déroule après les heures de travail des insomniaques Danny et Lisa, qui restent en contact tout au long de la nuit dans un monde de surprises étranges et merveilleuses. Ces deux n’ont pas d'autres secrets que leurs sentiments l'un pour l'autre. Dans un premier temps, les trois premiers épisodes seront proposés, suivis chaque semaine d'un épisode tous les vendredis jusqu'au 27 octobre., telles que la saison 3 de The Morning Show , la suite de The Changeling et d’ Invasion . Sachez également que Strange Planet est toujours là pour quelques semaines encore, tout comme la saison 3 de Physical , qui se rapproche du dénouement final.Durant cette troisième saison, une liaison romantique à Istanbul menace de. Lorsque Jackson Lamb (Gary Oldman) et son équipe sont entraînés dans le combat, ils se retrouvent pris dans une conspiration qui menace l'avenir non seulement de Slough House, mais aussi du MI5.Aux cotés de Gary Oldman, on pourra retrouver, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, ou encore Jonathan Pryce. Slow Horses est produit pour Apple TV+ par See-Saw Films et adapté pour la télévision par Will Smith (). Cette troisième saison est réalisée par Saul Metzstein.