Disney+ va désormais traquer les comptes partagés

La chasse aux comptes partagés est ouverte

partage de compte

d'analyser l'utilisation des comptes

Disney commencera à mettre à jour ses accords d'abonnement avec des conditions supplémentaires, mais aussi la politique de partage plus tard cette année et déploiera également des tactiques pour stimuler la monétisation (…) Nous avons fait de cette question une véritable priorité et nous pensons qu'il y a là une occasion de nous aider à développer nos activités

Des mesures pour redresser Mickey

D'après un email envoyé aux abonnés canadiens, on va trouver une nouvelle section dénomméedans le contrat d'abonnement. L'entreprise sera en mesure, soulignant que le non-respect de l'accord pourra entraîner la limitation ou la résiliation du compte. Netflix est déjà passé par là et limite déjà les comptes en fonction de l’adresse IP des abonnés.En effet, Mickey se trouvaitque ses concurrents : des offres de plus en plus nombreuses, un besoin de réaliser des économies, un contexte inflationniste. Il y a quelques semaines, le CEO du groupe avait annoncé une prochaine chasse aux comptes partagés et une augmentation des tarifs.Cet été, Disney + a vupour le troisième trimestre consécutif, passant de 157,8 millions fin mars à 146,1 millions fin juin. En effet, de fin septembre à fin juin, il a perdu 18 millions d'abonnés Rappelé de sa retraite fin 2022, Bob Iger, du haut de ses 72 ans, a donc repris les rênes de l'entreprise qu'il a dirigée de 2005 à 2020.Enfin côté abonnement, une nouvelle offre avec publicités va faire son apparition en France (et en Europe) le 1er novembre prochain, au prix de 5,99 euros par mois. Elle comprendra un accès à tous les contenus de la plateforme, deux écrans en simultané et une résolution Full HD 1080p. Il sera toutefois impossible de télécharger des contenus en amont pour pouvoir les visionner hors connexion.