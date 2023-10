Apple a misé un quart de milliard pour le dernier film de Martin Scorsese !

entre 200 et 250 millions de dollars en coûts de production

Le dernier Martin Scorsese, en salle dès le 20 octobre

The IMAX Experience

Règne de la terreur

Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI

(a priori 378 millions de dollars avec l'inflation) ! Même si le dernier Martin Scorsese ne figure pas dans le Top 50 des dépenses,. Sans compter des millions supplémentaires en marketing !Au moment de l'accord entre Apple et Paramount en 2020, les coûts de production avaient été estimés entre 180 millions de dollars et 200 millions de dollars. Mais d'après, ces derniers ont ensuite grimpé...Pour le moment,(diffusion en salle + streaming) : Killers of the Flower Moonde de Martin Scorsese, Napoleon de Ridley Scott et le thriller d'espionnage Argylle de Matthew Vaughn. Selon les termes de l'accord, les films sont financés par Apple sous contrat avec Apple Originals Films, mais le distributeur peut le sortir en premier dans les salles de cinéma et Apple ne peut le diffuser sur sa plateforme qu'après un délai de 45 jours.En partenariat avec Paramount Pictures, le film sortira dans tous les cinémas du monde entier,. Dans la foulée,Rappelons que la grande avant première avait été faite plus tôt cette année au 76e Festival de Cannes, où il avait été salué par la critique et le public via uneremarquée., pour bénéficier d’une version remasterisée numériquement afin de rehausser la qualité de l'image et du son, et profiter ainsi deavec la technologie exclusive IMAX DMR (Digital Remastering) ! Comme si on y était…Le film se situe dans les années 1920 en Oklahoma et relate une histoire vraie, celle des meurtres des membres de la nation Osage. Cette série de crimes est connue sous le nom de. Le film est d'ailleurs basé sur le livre de David Grann(fils d'un puissant éleveur local) et, dans le rôle de son épouse Mollie Burkhart. A leurs côtés, on y retrouve d'autres grands acteurs, comme