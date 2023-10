Pour Halloween, Apple veut vous faire peur avec "Le Poltergeist" d’Enfield !

Etes-vous prêt à frissonner ?

La Maison de l’étrange

Un genre hybride

Le Poltergeist d’Enfield

Conjuring 2 : Le Cas Enfield

, là où réside la modeste famille Hodgson. Peggy Hodgson élève seule ses quatre enfants : Margaret 13 ans, Janet 11 ans, Johny 10 ans et Billie, 7 ans. C'est alors que se succèdent des événements étranges et autres manifestations inexpliquées : des bruits, des voix effrayantes et des meubles qui se mettent en mouvement...... C'est alors qu'intervient un enquêteur du paranormal -Maurice Grosse. Ce dernier commence à enregistrer tous les sons entendus, concluant à des des bruits anormaux, des aboiements et une voix supposée être celle d’un. Car il arrive à capter la voix rauque d'une créature prénommée Bill, lorsqu'il prend possession de Janet. Qui comprendra ce qui se passe dans laOn découvre alors une reconstitution méticuleuse du cadre des entretiens permettant ainsi de découvrir des interviews originales des personnes touchées par l'affaire.est produit pour Apple TV+ paretet est réalisée par Jerry Rothwell. À noter que ces événements ont donné lieu ànotamment au cinéma, dont la dernière -- fait partie de la saga Conjuring.