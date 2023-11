Le documentaire sur Michael J. Fox est un véritable triomphe !

Un triomphe pour cet excellent documentaire

20 Days in Mariupol

American Symphony

- Meilleur long métrage documentaire

- Meilleur réalisateur : Davis Guggenheim

- Meilleur montage : Michael Harte

- Meilleure narration : Michael J. Fox

- Meilleur documentaire biographique

Still, le biopic sur Michael J. Fox

le combat d'un optimiste incurable confronté à une maladie incurable

Le Président et Miss Wade

Fantômes contre fantômes

Mars Attacks!

Spin City

Michael J. Fox Foundation for Parkinson's research

Si d’autres contenus ont remporté des prix bien mérités (commepour le meilleur documentaire politique oudans la catégorie Meilleur documentaire musical),Il retrace son enfance -pas toujours évidente- jusqu'à sa célébrité (grâce à Retour vers le Futur), et sa vie etEn effet, après cela,dansde Rob Reiner, puisde Peter Jackson et bien sûrde Tim Burton. On le retrouvera également dans l'excellente série satiriquedans le rôle du secrétaire général devant rattraper les gaffes du maire de New York, avant de céder sa place à. Il va également(dont Stuart Little et Atlantide, l'empire perdu).En l'an 2000, il fonde la, à la veille de la diffusion du dernier épisode de Spin City.. Réalisé par Davis Guggenheim, il avait eu droit à une présentation exclusive lors du festival SXSW plus tôt cette année avec un accueil critique plus que chaleureux. Pour l’heure, on vous conseille de regarder cette interview de treize minutes, qui a été donnée à. Attention, certains passages peuvent être un peu plus durs que les autres pour celui qui sera à tout jamais Marty McFly !