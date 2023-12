Apple repart à la conquête des étoiles en février

Un thriller intergalactique en février

dans l'espace personne ne vous entendra crier

La série met en vedette(que l'on a pu croiser dansou) mais surtout, dans la même veine thriller intergalactique) et, nominé aux Emmy Awards (). A leurs côtés, James D'Arcy, Julian Looman, William Catlett et Barbara Sukowa vont compléter cette distribution. Notons que la série qui devrait débarquer- a été créée et écrite par Peter Harness, qui a travaillé suret surtoutL'histoire raconteLe film plonge dans les aspects les plus sombres de la psychologie humaine et montre la quête de vérité d'une femme sur fond de voyage intergalactique.Apparemment,, mais elle est également la plus grande production télévisée de Finlande. A tel point qu'au mois d'août dernier, la production accusait un grave arriéré de paiement dans ses factures en Finlande, avec plus d'un million d'euros restant dus, et ce, des mois après la fin du tournage.Il ne reste plus qu'à attendre fébrilement et bien tendre l'oreille, car comme le savent les fans d'Alien,