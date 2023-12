Apple TV+ renouvelle son excellente série féminine "The Buccanneers"

Une saison 2 dans les tuyaux !

irrévérence et l'esprit de « The Buccaneers » ont charmé le public mondial et nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Katherine Jakeways et The Forge sur la prochaine aventure de Nan et de ses amis

cela a été un vrai plaisir de voir les gens du monde entier tomber amoureux de ces personnages, avec leur vie si vibrante et un casting exceptionnel. Nous savons que la première saison a laissé le public désespéré de savoir quelle serait la prochaine étape pour nos boucanières. Je suis donc absolument ravie d'avoir l'opportunité d'explorer les aventures ultérieures de cette fraternité intelligente, joyeuse et désordonnée

Dans son communiqué officiel et juste après le final de la saison 1,-auteure lauréate du prix Pulitzer. Mais pour le moment, aucune date n’a encore été communiquée.et cette fois, c’est Jay Hunt,, qui s'y colle ! Cette dernière indique que l'De son côté, la créatrice de la série Katherine Jakeways précise queDans la première saison, on découvrait Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag et Imogen Waterhouse dans le rôle des Buccaneers, aux côtés de Christina Hendricks, lauréate d'un Emmy Award, dans le rôle de Mme St. George et Mia Threapleton dans le rôle d'Honoria Marable.Et c'est avec plaisir que l'on va retrouver ce petit groupe de jeunes filles américaines aimant s'amuser, venues dynamiter la société londonienne étroitement corsetée des années 1870, déclenchant un violent choc culturel anglo-américain. Envoyées derechef en Angleterre pour trouver maris et titres de noblesse, les Buccaneers ne vont pas s’arrêter là…