Une IA générant des fonds d'écran pour les Fire TV Stick 4K Max

Un générateur de fond d'écran pour les Fire TV Stick 4K Max

AI Art

Titan Image Generator à la rescousse

Les intelligences artificielles génératives ont plus que le vent en poupe actuellement et étaient sur de nombreux stands au CES. De son côté,(2nd Gen). La fonctionnalité s'appuie sur l'intelligence artificielle générative maison Titan Image Generator et permet aux utilisateurs de décrire vocalement à Alexa, via le microphone de la télécommande de l'appareil, l'image qu'ils souhaiteraient voir s'afficher en fond d'écran.Pour cela, il faut passer mode Ambient Experience, puis sélectionner une des quatre images qui seront créées par l'IA d'après la description de l'utilisateur. Il sera ensuite possible d'adapter le résultat en choisissant plusieurs variantes en fonction du style du rendu (comme pixel art, peinture à l'huile, cubisme, et bien d'autres). La fonction AI Art permet ainsi d'obtenir un fond d'écran plus ou moins unique (un utilisateur ayant soumis la même requête aura un résultat semblable) et personnalisé selon vos goûts.