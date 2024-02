La dernière Apple TV 4K à son prix le plus bas !

L'Apple TV. 4K Gen3 Wi-Fi + Ethernet à 159€

Pour rappel,, propose la prise en charge des formats HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi qu'une nouvelle télécommande Siri Remote laissant de côté le vénérable port Lightning pour adopter enfin l'USB-C. L'A15 est épaulée par 4 Go de RAM et annoncée 50% plus rapide sur la partie CPU et 30% plus performant pour la GPU que l'A12 de la génération précédente (qui disposait de 3 Go de RAM).La nouvelle Apple TV 4K dispose également d', contrairement aux modèles précédent qui étaient équipés d'un ensemble ventilateur/dissipateur thermique en partie en métal.Cette différence de conception interne permet de proposer(31 millimètres pour cette Gen3 contre 35 millimètre sur la génération précédente),(93 millimètres de large et de long pour cette génération et 98 millimètres pour la version précédente) et nettement moins lourd (208 grammes pour la version Wi-Fi, 214 pour le modèle 128 Go doté d'un port Ethernet, et 425 grammes pour l'ancienne génération)., mais la version précédente était déjà bien lotie sur ce point, même pendant les grosses chaleurs.Apple revoit également l'étagement de la gamme avec un stockage débutant à 64 Go au lieu de 32 Go, mais une connectivité qui se limite alors au Wi-Fi. Il faudra en effet passer au modèle supérieur embarquant 128 Go de stockage pour pouvoir profiter du pratique port Ethernet., c'est donc cette version que l'on vous conseille vu la différence de prix.Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.