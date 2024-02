Envie d'un vidéoprojecteur nomade ? L'excellent Xgimi Halo+ en vente flash (-150€) !

Xgimi Halo+ à 699€ !

La firme chinoise fondée en 2013qui lui ont permis de remporter de nombreux prix (EISA, CES, Red Dot Award, iF Design)., conserve un design sobre (rappelant un peu la Sonos One), un format compact (113,5x171,5x145 mm pour 1,6 hg), une définition native en 1920 x 1080 pixels, la capacité à projeter un e image avec une diagonale allant de 76 cm à 7,76 m, une compatibilité HDR10, une LED donnée pour 30 000 heures, les haut-parleurs intégrés 2x5W conçus par Harman Kardon offrant un rendu suffisant pour ne pas avoir à utiliser un autre système de diffusion (ce qui est parfois le cas de ses concurrents), u(26ms),ou encore Android TV 10.0 avec Chromecast intégré et ajoute(900 lumens ANSI contre 800 pour la génération précédente).Le Halo+ embarque un port HDMI, un port USB-A, un port audio en mini jack 3,5 mm, ainsi queafin d'effectuer instantanément la mise au point et proposer une taille d'écran optimale tout en évitant les obstacles tels que les interrupteurs ou les cadres photo (en adaptant la taille de l'affichage).