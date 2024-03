Une offre Apple TV+ avec pub en préparation ?

Elémentaire mon cher Watson

une nouvelle stratégie d'Apple ?

Aujourd'hui

Il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais. En effet, Cupertino vient de recruter, qui a travaillé comme directeur de la publicité pour NBCUniversal, et ce, pendant plus de 14 ans.Dans sa précédente expérience professionnelle, ce dernier s'occupait tout particulièrement de. Il était notamment en charge des partenariats de la filiale de Comcast avec Amazon, Google, TikTok et quelques autres grands noms. Il devrait travailler avec Winston Crawford () -qui est derrière le partenariat avec la- et Todd Teresi ().Pour le moment, Apple se situe loin derrière Netflix, Amazon ou Disney+, au niveau de son catalogue.: n'avoir que des contenus originaux (même s'ils découlent de franchises connues comme Snoopy ou à l'opposé Godzilla), aucun titre ancien ayant figuré sur d'autres plateformes ou ne provenant pas de ses productions exclusives.Ainsi, si elle compte moins de titres, elle est aussi moins chère que les autres, à 9,99 euros par mois hors Abonnement Apple One.Après tout, Apple est bien la reine de la rentabilité Dans un courriel envoyé aux développeurs, Apple avait en effet précisé qu'à compter du 25 octobre, des placements commenceraient à apparaître dans l'ongletde l'App Store et dans une section dédiée en bas des listes d'applications.Cela fait plusieurs mois qu’il est question pour Cupertino de développer et mettre l'accent sur les contenus publicitaires au sein de l’App Store, mais également d’autres applications (comme Apple TV+, Plans, Apple News ou Bourse).