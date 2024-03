Apple fait la pub de Taylor Swift (et Disney+)

Un petit teasing

En effet,Les fans devront -malgré tout attendre- deux petits jours pour voir le show dans sa totalité et ainsi mettreen boucle à la maison, à condition d'avoir un abonnement Disney+ (soit 11,99 par mois).Il comprendra une interprétation inédite de, extrait de l’album(qui a remporté un Grammy Award) et quatre chansons acoustiques bonus, a prioriet, à défaut d'avoir le contenu exclusif... cela fait un peu cheap, même s'il est indiqué que la diffusion se fera chez la concurrence !Rappelons qu’). Ce dernier est projeté dans les salles de cinéma depuis octobre, et plus, précisément de sa performance sur scène de l'Eras Tour au SoFi Stadium, en Californie.Réalisé par Sam Wrench,a rapporté plus de 260 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le film de concert le plus vendu de tous les temps. Le film a été tourné lors des trois premiers spectacles à Los Angeles les 3, 4 et 5 août 2023.En effet, Bob Iger, rappelé depuis sa retraite, entame un durcissement de sa stratégie ! Ce dernier doit faire face aux, qui veulent profiter des récentes difficultés en bourse pour peser au conseil d'administration.Pour l'actuel CEO, le seul moyen de les bloquer est doncet de sortir de la crise par tous moyens (et aussi de chercher un successeur). Dernièrement, on a vu passer un, une association avec Warner Bros, un nouvel investissement dans ESPN, la fin des super productions, trop chères à produire ! Piquer Taylor Swift à Apple était donc tout à fait justifié...Lors de ses derniers résultats,a annoncé. Les profits opérationnels, à 3,88 milliards de dollars., représentent quant à eux une hausse annuelle de 27%. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour le trimestre est passé à 1,04 dollars, contre 0,70 dollars pour le trimestre de l’année précédente.