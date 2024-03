Apple compte sur Lionel Messi (un mois gratuit pour le Season Pass MLS) !

Lionel Messi, le nouveau champion d'Apple ?

La saison vient de commencer. Abonnez-vous en utilisant le lien dans ma bio et j'ai obtenu un mois d'essai gratuit du #MLSSeasonPass sur Apple TV. La saison ne fait que commencer Inscrivez-vous en utilisant le lien dans ma bio et obtenez un essai gratuit d'un mois de #MLSSeasonPass sur Apple TV

des matchs et des émissions sportives

Pour les abonnés Apple TV+, rappelons que le pass ne coûte9,99 euros par mois jusqu’à sa résiliation ou 11,99 euros par mois et 69 euros pour la saison complète. A l'issue de cette période,Pour assurer cette promotion,. On peut ainsi y lire en espagnol :Parmi celles-ci, notons MLS 360, une émission qui propose un aperçu détaillé de chaque match, avec statistiques, analyse et discussion entre divers spécialistes.Enfin, le Season Pass MLS ouvre, avec des rediffusions et de résumés des matchs de la saison en cours. Apple a récupéré les droits de diffusion de la MLS, en novembre 2022, faisant de son service, le diffuseur officiel de tous les matchs et autres contenus pendant une décennie à partir du 1er février 2023.Il est ainsi accessible via l'application Apple TV sur les appareils Pommés, les téléviseurs connectés, les appareils de streaming, les décodeurs, les consoles de jeux, et sur le web sur tv.apple.Cette formule permetde voir tous les matchs en direct de la saison régulière, l'ensemble des séries éliminatoires et la Leagues Cup (compétition nord-américaine de soccer organisée conjointement par la Major League Soccer et la fédération du Mexique de football).