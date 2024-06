Benoît Magimel et Mélanie Laurent arrivent sur Apple TV+

À l'ombre des forêts avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent

Franck et sa bande d'amis aiment passer leurs week-ends à chasser ensemble. Un dimanche, ils tombent sur un autre groupe de chasseurs qui les prend pour cible sans raison. Franck et ses amis ripostent en envoyant un des attaquants au sol. S'en sortant de justesse, les quatre amis décident de garder le secret sur cet incident. Franck tente de reprendre une vie normale avec sa femme Krystel, mais dans les jours qui suivent, la paranoia s’installe et le groupe d’amis se sent traqué par des ennemis désormais déterminés à se venger.

Décidément, les contenus français semblent à l'honneur sur Apple TV+. Aprèsavec Lambert Wilson et Carole Bouquet , la plateforme de la Pomme vient d' annoncer Intitulée, cette mini-série en six épisodes a été écrite et sera réalisée par). Pour le moment, il n'y a, mais on attend avec impatience le retour de Benoît Magimel dans l'univers du streaming, huit ans après Marseille.Comme d'habitude, les deux premiers épisodes seront suivis d'un nouvel épisode hebdomadaire, tous les mercredis jusqu'au 2 octobre, sur Apple TV+.Pour rappel, Slow Horses est un, qui suit les aventures d'une équipedysfonctionnelle d'agents du renseignement britannique. Ces derniers sont au service du MI5, sous le nom peu glorieux de