Nouvelle saison de Mythic Quest dans 15 jours ! (avec un spin-off en bonus)

Le résumé d’Apple pour cette saison est sans équivoque : Mythic Quest retrouve toute son équipe pour une saison où les changements et les tensions promettent de secouer les dynamiques établies. Les personnages se battent pour un équilibre entre leurs ambitions professionnelles et leurs vies personnelles, et les fans de la série savent que cela ne manquera pas de créer des moments de comédie mais aussi de tendres moments d’introspection.

), avec une première en grande pompe : les deux premiers épisodes seront disponibles le jour du lancement, suivis de sorties hebdomadaires jusqu’au 26 mars.Cette nouvelle saison se concentre sur les défis auxquels ils doivent faire face dans un monde du jeu vidéo en constante évolution. Équilibre travail-vie personnelle, conflits d’ego, et relations qui se développent sont au cœur de cette nouvelle intrigue. Et bien sûr, on retrouvera avec plaisir l’humour qui caractérise la série.Outre la saison 4 de Mythic Quest, une autre nouveauté attend également les abonnés d’Apple TV+.Cette série dérivée permettra d’explorer des histoires parallèles et de nouveaux personnages dans l’univers richement détaillé de Mythic Quest.Les fans pourront ainsi se plonger dans des récits supplémentaires qui complètent l’univers de la série principale tout en offrant un nouveau point de vue., mais Rob McElhenney sera également présent, mais peut-être sous une forme différente (il pourrait bien être le narrateur ?).