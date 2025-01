Disney+ renforce sa politique anti-partage de compte en France

Alertes et validations pour limiter le partage de compte

Une politique plus souple qu’aux États-Unis

Si cette stratégie pourrait améliorer les performances financières de Disney+, elle risque également de mécontenter une partie des abonnés, déjà confrontés à une multiplication des offres de streaming et à des hausses de tarifs. En effet, elle pourrait tout autant diviser les abonnés entre ceux qui acceptent de jouer le jeu et ceux qui envisagent de quitter la plateforme en raison des contraintes supplémentaires (notamment financières).

Désormais, si un compte Disney+ est utilisé dans plusieurs foyers, des alertes vont apparaitre sur tous les appareils concernés. Ces dernières vont demander de(envoyé par e-mail et valable pendant 15 minutes), et de(si l’appareil ne partage pas la même adresse IP que le foyer principal, une mise à jour est requise).Les utilisateurs ayant un abonnement Disney+ inclus dans des offres comme la Freebox Ultra ont apparemment déjà constaté ces nouvelles restrictions. Si un appareil est détecté comme étant hors du foyer principal, Disney+ propose plusieurs alternatives :Notons que cette option permet de réinitialiser temporairement l’emplacement du foyer principal. Cependant, Disney+ impose des limites au nombre de changements possibles dans une période donnée., où Disney+ facture l’ajout d’un membre supplémentaire entre 6,99 et 9,99 dollars par mois selon l’abonnement. Avec cette initiative,, qui a déjà instauré des mesures similaires pour limiter le partage de comptes. L’objectif est de maximiser les revenus en s’assurant que chaque foyer souscrive à un abonnement distinct, quitte à privilégier les offres les plus basses et attractives.