Pas d'Oscar pour Apple, mais...

On aurait pu penser que des œuvres commedu réalisateur Steve McQueen, le documentaireou encoreauraient pu prétendre à une statuette.Cette situation met en lumière un défi d'ampleur pour le géant de la tech, qui peine à s’imposer dans le domaine du cinéma, en dépit de ses succès au niveau des séries.Cette victoire avait positionné Apple comme un acteur incontournable du cinéma, surpassant même Netflix dans la quête du prix le plus prestigieux de l’Académie.. Selon certaines analyses, Apple aurait modifié sa stratégie cinématographique, réduisant ses sorties en salles au profit d’un modèle centré sur le streaming. Ainsi, le film, initialement prévu pour une large sortie en salle, a finalement été orienté vers une diffusion exclusivement en ligne - au grand dam de George Clooney De plus,(des sous, des sous !) comme son ambitieux film sur la Formule 1 , destiné à devenir son premierestival. Et généralement ce genre de films n'arrive pas vraiment à fouler les tapis rouges.Si cette absence de nominations ne constitue pas un coup dur financier pour Apple, elle illustre néanmoins une perte d’élan symbolique. Le géant technologique,, semble aujourd’hui se concentrer sur des objectifs différents, visant un public plus large plutôt que les cercles académiques. Soit...Forcément, il était difficile de parler de la prochaine cérémonie des Oscars en omettant. Celui-ci devient donc le film non anglophone le plus nommé de l’histoire. Le film -qui traite de la transition de genre d’un narcotrafiquant mexicain- concourt dans toutes les grandes catégories : meilleur film, réalisation, actrice principale, second rôle, meilleur film international, musique et chanson.Mais le succès français ne s'arrête pas là, puisque, portant deux réalisateurs français en compétition pour les catégories de meilleur film et meilleure mise en scène.. Dans la catégorie meilleur film étranger, le favori est le film brésilien. D’autres nominés incluent le dessin animé lettonet le drame danois. Sinon, l’acteursemble bien parti dans les sondages. La star deconcourra face à),), et d’autres.Chez les actrices,([antastique dans) et) dominent, les performances surprenantes de(Wicked) et(Je suis toujours là) ont également été remarquées. La réponse ? Le 2 mars prochain !