Netflix permet de télécharger des saisons entières, d'un seul clic, sur l'iPhone

Le fonctionnement de cette fonctionnalité est simple :(la flèche avec la double barre). En appuyant dessus, tous les épisodes de la saison seront téléchargés automatiquement, vous permettant ainsi de profiter de votre série sans avoir à attendre chaque téléchargement séparément.Si vous souhaitez suivre l’avancement de vos téléchargements ou gérer les épisodes, il vous suffit de. Vous y retrouverez tous vos fichiers téléchargés, que vous pourrez organiser à votre guise.Avec cette nouvelle option, la plateforme rend l’expérience encore plus fluide et agréable pour ses utilisateurs iOS, mettant enfin fin à l’attente pour un téléchargement complet d’une série. Notons que cette nouveauté arrive à un moment où. Mais bon cela ne se compense pas vraiment...! Laquelle ? Votre abonnement... En effet, si par exemple vous avez souscrit un abonnement avec publicité, ce bouton n’apparaît pas… car vous êtes bloqué par la fameuseCette limite est remise à zéro le premier jour de chaque mois calendaire. Si vous ne désirez pas attendre, Netflix vous informe gentiment qu'il suffit de souscrire à un abonnement sans pub ( par ici ) !Netflix a récemment publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2024, affichant des performances remarquables. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 10,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice par action a doublé, atteignant 4,27 dollars, surpassant les prévisions des analystes.Cette augmentation significative est attribuée à la popularité de contenus tels que les nouvelles saisons deet, ainsi que la nouvelle série. Mais ce sera la dernière fois : à partir de 2025, Netflix ne communiquera plus son nombre total d’abonnés.Cette projection tient compte des fluctuations des taux de change, qui ont réduit les prévisions de revenus d’environ 1 milliard de dollars. Sans cet impact, la croissance attendue serait de 15 %.Par exemple, le plan de base avec publicités aux États-Unis passera de 6,99 à 7,99 dollars, tandis que l’abonnement premium augmentera à 24,99 dollars Ces ajustements tarifaires visent à financer la production de nouveaux contenus attractifs pour les abonnés. Une augmentation qui devrait concerner d'autres pays en 2025...