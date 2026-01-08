Mais c'est quoi cette histoire d'épisode caché de Stranger Things ?
Depuis le finale de Stranger Things diffusé le 31 décembre, une théorie virale baptisée
Une fin qui ne passe pas
La cinquième et dernière saison de Stranger Things s'est achevée le 1er janvier 2026, après une diffusion en trois vagues : quatre épisodes le 26 novembre, trois le 25 décembre, et le finale de deux heures pour le Réveillon. Sauf que voilà, cette conclusion a laissé un goût amer à une partie des fans. Entre des arcs narratifs jugés bâclés et une fin ouverte qui semble davantage préparer un spin-off qu'offrir une vraie résolution, les critiques ont fusé. C'est dans ce contexte de frustration qu'est née la théorie
Conformity Gate, un nom qui fait référence au thème de la conformité imposée par Vecna, le grand antagoniste de la série.
Des indices partout, un épisode nulle part
Les fans convaincus ont compilé une impressionnante liste d'indices. Un teaser de Netflix publié à Noël annonçant
Your Future is on its wayavec la date du 7 janvier. Une vidéo officielle montrant le professeur Mr. Clarke devant une horloge affichant 1h07. Un dé montrant le chiffre sept dans la scène finale. Et même un site mystérieux, november61987.com, avec un compte à rebours pointant vers cette date. La théorie affirmait que la fin diffusée n'était qu'une illusion créée par Vecna, et qu'un véritable épisode 9 allait tout remettre en ordre. Le 7 janvier, l'afflux de spectateurs espérant voir apparaître cet épisode fantôme a même provoqué des ralentissements sur les serveurs Netflix.
Netflix et les Duffer Brothers démentent
Face à l'ampleur du phénomène, Netflix a fini par réagir. Les comptes officiels de Stranger Things affichent désormais clairement :
ALL EPISODES OF STRANGER THINGS ARE NOW PLAYING. Matt Duffer, interrogé sur ces théories, a balayé l'idée d'un revers de main :
Oh non. J'adore quand j'entends les gens faire ça, mais je me dis : comment avez-vous le temps ? L'énergie d'écrire ça, puis de le tourner. Vous êtes fous ? Non. Non.En guise de consolation, Netflix proposera un documentaire intitulé
One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, disponible dès le 12 janvier, qui suit le tournage de cette dernière saison pendant un an.
On en dit quoi ?
C'est assez classique de ce qui se passe quand une franchise culte déçoit ses fans les plus investis. Plutôt que d'accepter une fin jugée insatisfaisante, une partie de la communauté a préféré croire à un twist méta-narratif orchestré par les créateurs. C'est touchant et un peu triste. La leçon pour Netflix et les Duffer Brothers, c'est que des teasers cryptiques et une fin un peu foireuse, ça crée un cocktail explosif, comme ça avait été le cas avec Game of Thrones d'ailleurs.