Salto : à la peine, la plateforme de TF1/M6/France TV cherche à se vendre

TV de papa

Salto,. Il semble que cette dernière option serait envisagée en priorité par ses propriétaires (afin de récupérer quelques billes), mais il faudra alors régler la question des droits des différents programmes du catalogue leur appartenant, ce qui ne simplifiera pas la transaction. La plateforme aurait réussi à attirer quelques 800 000 abonnés (10 millions pour Netflix sur notre territoire), mais semble assez loin de la rentabilité. Il faut dire que le service est arrivé un peu tard, qu'il s'appuie sur des programmes à l'attirance relative (personnellement, la page d'accueil me donne surtout envie de fuir), et mise sur des contenus comme Kaamelott ou l'intégrale d'Harry Potter qui ne sont plus de première jeunesse. Pour rappel, Salto est proposé à 7,99 euros par mois sans engagement, ou 69,90 euros pour un an. Si un repreneur n'est pas trouvé rapidement (peut-être via le groupe Canal+), le service pourrait fermer définitivement ses portes.