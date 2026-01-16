Air France intègre Apple TV à bord de ses vols long-courriers
La compagnie française vient de nouer un partenariat avec Apple pour proposer 45 heures de contenus originaux sur ses vols long-courriers. Et cerise sur le gâteau : une semaine d'accès gratuit à Apple TV+ via le Wi-Fi Starlink à bord.
Après un accord similaire avec Canal+ l'année dernière, Air France poursuit sa transformation numérique. Depuis le début de ce mois de janvier, les passagers des vols long-courriers peuvent visionner une sélection de programmes Apple TV directement sur leur écran individuel. Au menu : les trois premiers épisodes de séries comme Ted Lasso, The Morning Show ou Severance. Des documentaires comme Prehistoric Planet et du contenu jeunesse avec The Snoopy Show complètent la sélection, le tout disponible en français ou en anglais sous-titré.
Le partenariat ne s'arrête pas là. Air France profite du déploiement progressif de son nouveau Wi-Fi très haut débit (basé sur les satellites Starlink, avec des débits mesurés à plus de 300 Mbps en téléchargement lors des tests) pour offrir un petit bonus. En se connectant au portail Wi-Fi à bord, les passagers bénéficient d'un accès gratuit d'une semaine à l'intégralité du catalogue Apple TV+. De quoi commencer Severance dans l'avion et terminer la série tranquillement à la maison. Le déploiement de ce portail sur l'ensemble de la flotte est prévu d'ici la fin de l'année.
Avec ce partenariat, Air France intègre le cercle des compagnies aériennes ayant noué des accords avec Apple. American Airlines et Air Canada proposent déjà ce type de contenus gratuits à leurs passagers. United Airlines a aussi franchi le pas. Les contenus à bord seront renouvelés tous les deux mois, histoire de ne pas revoir les mêmes épisodes si vous êtes un voyageur fréquent.
C'est franchement une bonne nouvelle pour les passagers Air France, qui bénéficient enfin d'un catalogue de divertissement à la hauteur des standards internationaux. Entre Canal+ et Apple TV, la compagnie française a visiblement compris que les écrans des sièges ne suffisent plus : il faut aussi miser sur le streaming personnel une fois rentré à la maison. On peut donc saluer l'initiative.
