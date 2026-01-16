Air France intègre Apple TV à bord de ses vols long-courriers

On en dit quoi ?



C'est franchement une bonne nouvelle pour les passagers Air France, qui bénéficient enfin d'un catalogue de divertissement à la hauteur des standards internationaux. Entre Canal+ et Apple TV, la compagnie française a visiblement compris que les écrans des sièges ne suffisent plus : il faut aussi miser sur le streaming personnel une fois rentré à la maison. On peut donc saluer l'initiative.