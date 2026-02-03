Apple sort un guide des vins sur... Plans !

Une carte des vins entre fiction et goûts personnels

Derrière l’opération marketing, cette carte des vins illustre aussi l’évolution de Plans (et d'Apple), de plus en plus pensé comme un outil de découverte, et non plus seulement de navigation. Restaurants, randonnées, lieux de tournage, et désormais vignobles : la firme doit se montrer à la hauteur de la concurrence et enrichit progressivement son service avec des contenus éditorialisés, incarnés, parfois signés par des artistes.

Intitulé, ce nouveau guide est accessible directement depuis Plans.que les fans de la série — et les amateurs de vin — pourraient avoir envie de découvrir.Si pour les États-Unis, on trouve deux domaines de la, pour la France on retrouve trois régions célèbres de la culture vinicole. On pourra admirer une première fiche en Champagne (avec), puis descendre un peu vers le sud avec deux vins de Bourgogne () et enfin bifurquer plein ouest vers le bordelais avec lApple précise que cette sélection repose autant sur la série que les préférences de Tomohisa Yamashita. Dans la série,Hors caméra, son intérêt pour l’œnologie est bien réel, et c’est ce regard hybride — à la fois artistique et authentique — qui structure la carte., résume Apple dans sa présentation officielle.: contexte expliquant le choix de Yamashita, photos, horaires d’ouverture et informations pratiques pour organiser une visite. L’ensemble peut être enregistré dans Plans, ou partagé avec des contacts, ce qui transforme la carte en véritable outil de planification touristique.Dans un clin d’œil supplémentaire à l’écosystème Apple,, renforçant l’immersion entre série, musique et lieux réels.Ce n’est pas la première fois qu’Apple associe son service de cartographie à ses contenus vidéo. En septembre dernier,, mettant en avant des sites historiques à Hawaï et en Nouvelle-Zélande. Avec Les Gouttes de Dieu, la démarche prend toutefois une dimension plus culturelle, parfaitement alignée avec l’ADN de la série, mais aussi plus ouverte ().