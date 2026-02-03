Apple sort un guide des vins sur... Plans !
Par Laurence - Publié le
Voilà bien une initiative inhabituelle du côté d'Apple ! En effet, si la firme adore promouvoir ses séries de manière médiatique, c’est bien la première fois qu'elle choisit d'utiliser du vin...
À l’occasion de la diffusion de la deuxième saison des Gouttes de Dieu sur Apple TV, la firme vient de lancer un guide Apple Plans dédié aux vignobles emblématiques de la série, soigneusement sélectionnés par l’un de ses acteurs principaux, Tomohisa Yamashita.
Intitulé
Si pour les États-Unis, on trouve deux domaines de la Napa Valley, pour la France on retrouve trois régions célèbres de la culture vinicole. On pourra admirer une première fiche en Champagne (avec Moët et Chandon), puis descendre un peu vers le sud avec deux vins de Bourgogne (Domaine Roumier Georges et le Domaine de la Romanée-Conti) et enfin bifurquer plein ouest vers le bordelais avec le Chateau d’Armailhac, Chateau Margaux et enfin un joli Saint Émilion.
Apple précise que cette sélection repose autant sur la série que les préférences de Tomohisa Yamashita. Dans la série, l’acteur incarne Issei Tomine, un prodige du vin plongé dans une quête sensorielle et culturelle autour des plus grands crus. Hors caméra, son intérêt pour l’œnologie est bien réel, et c’est ce regard hybride — à la fois artistique et authentique — qui structure la carte.
Chaque domaine listé bénéficie d’une fiche détaillée : contexte expliquant le choix de Yamashita, photos, horaires d’ouverture et informations pratiques pour organiser une visite. L’ensemble peut être enregistré dans Plans, ou partagé avec des contacts, ce qui transforme la carte en véritable outil de planification touristique.
Dans un clin d’œil supplémentaire à l’écosystème Apple, le guide inclut également un lien direct vers la bande originale de la saison 2 sur Apple Music, renforçant l’immersion entre série, musique et lieux réels.
Ce n’est pas la première fois qu’Apple associe son service de cartographie à ses contenus vidéo. En septembre dernier, un guide similaire avait été lancé autour de Chief of War, mettant en avant des sites historiques à Hawaï et en Nouvelle-Zélande. Avec Les Gouttes de Dieu, la démarche prend toutefois une dimension plus culturelle, parfaitement alignée avec l’ADN de la série, mais aussi plus ouverte (
avec de l'alcool, à consommer avec modération !).
Derrière l’opération marketing, cette carte des vins illustre aussi l’évolution de Plans (et d'Apple), de plus en plus pensé comme un outil de découverte, et non plus seulement de navigation. Restaurants, randonnées, lieux de tournage, et désormais vignobles : la firme doit se montrer à la hauteur de la concurrence et enrichit progressivement son service avec des contenus éditorialisés, incarnés, parfois signés par des artistes.
À l’occasion de la diffusion de la deuxième saison des Gouttes de Dieu sur Apple TV, la firme vient de lancer un guide Apple Plans dédié aux vignobles emblématiques de la série, soigneusement sélectionnés par l’un de ses acteurs principaux, Tomohisa Yamashita.
Une carte des vins entre fiction et goûts personnels
Intitulé
Drops of God: A World-Class Wine Guide, ce nouveau guide est accessible directement depuis Plans. Il met en avant neuf domaines viticoles, répartis entre l’Europe et les États-Unis, que les fans de la série — et les amateurs de vin — pourraient avoir envie de découvrir.
Si pour les États-Unis, on trouve deux domaines de la Napa Valley, pour la France on retrouve trois régions célèbres de la culture vinicole. On pourra admirer une première fiche en Champagne (avec Moët et Chandon), puis descendre un peu vers le sud avec deux vins de Bourgogne (Domaine Roumier Georges et le Domaine de la Romanée-Conti) et enfin bifurquer plein ouest vers le bordelais avec le Chateau d’Armailhac, Chateau Margaux et enfin un joli Saint Émilion.
Apple précise que cette sélection repose autant sur la série que les préférences de Tomohisa Yamashita. Dans la série, l’acteur incarne Issei Tomine, un prodige du vin plongé dans une quête sensorielle et culturelle autour des plus grands crus. Hors caméra, son intérêt pour l’œnologie est bien réel, et c’est ce regard hybride — à la fois artistique et authentique — qui structure la carte.
Des bouteilles et des vignobles préférés, de la France à la Californie, résume Apple dans sa présentation officielle.
Un guide pensé pour le voyage… et l’immersion
Chaque domaine listé bénéficie d’une fiche détaillée : contexte expliquant le choix de Yamashita, photos, horaires d’ouverture et informations pratiques pour organiser une visite. L’ensemble peut être enregistré dans Plans, ou partagé avec des contacts, ce qui transforme la carte en véritable outil de planification touristique.
Dans un clin d’œil supplémentaire à l’écosystème Apple, le guide inclut également un lien direct vers la bande originale de la saison 2 sur Apple Music, renforçant l’immersion entre série, musique et lieux réels.
Une stratégie de plus en plus assumée chez Apple
Ce n’est pas la première fois qu’Apple associe son service de cartographie à ses contenus vidéo. En septembre dernier, un guide similaire avait été lancé autour de Chief of War, mettant en avant des sites historiques à Hawaï et en Nouvelle-Zélande. Avec Les Gouttes de Dieu, la démarche prend toutefois une dimension plus culturelle, parfaitement alignée avec l’ADN de la série, mais aussi plus ouverte (
Qu'en penser ?
Derrière l’opération marketing, cette carte des vins illustre aussi l’évolution de Plans (et d'Apple), de plus en plus pensé comme un outil de découverte, et non plus seulement de navigation. Restaurants, randonnées, lieux de tournage, et désormais vignobles : la firme doit se montrer à la hauteur de la concurrence et enrichit progressivement son service avec des contenus éditorialisés, incarnés, parfois signés par des artistes.