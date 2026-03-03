La nouvelle application Fire TV va enfin servir à quelque chose
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon vient de publier une grosse mise à jour de son application Fire TV sur iOS et Android, avec un déploiement en cours en France. L'appli ne sert plus juste de télécommande de secours : elle permet de parcourir les catalogues, gérer sa liste de lecture et lancer du contenu directement sur la télé depuis le téléphone.
Jusqu'à présent, l'application Fire TV servait surtout à remplacer la télécommande quand on l'avait paumée entre deux coussins. Avec cette nouvelle version, Amazon en fait un vrai second écran. Vous pouvez parcourir les catalogues de films et séries, ajouter des titres à votre liste, et lancer la lecture sur votre Fire TV Stick sans toucher à la télécommande. Le design a été revu avec des coins arrondis, une typographie plus lisible et des espaces mieux équilibrés. Amazon promet des gains de vitesse de 20 à 30 % dans certains cas, grâce à un code entièrement reconstruit. La barre de navigation passe en haut de l'écran, et vous pouvez épingler jusqu'à 20 applications favorites contre 6 avant.
L'application reprend le look de la nouvelle interface Fire TV qui a été présentée au CES en janvier 2026 et qui arrive en ce moment sur les boîtiers. Aux États-Unis, elle est déjà disponible sur le Fire TV Stick 4K Plus, le Fire TV Stick 4K Max et les téléviseurs Omni. Pour le reste de l'Europe, Amazon annonce un déploiement au printemps 2026, avec une compatibilité étendue à d'autres appareils et aux téléviseurs partenaires comme Hisense, Panasonic ou TCL. La navigation est organisée par catégories (films, séries, sport, direct, actualités) et un panneau de raccourcis est accessible en maintenant le bouton Home, avec les réglages audio, les caméras Ring et la gestion de la maison connectée.
L'autre morceau de cette mise à jour, c'est l'intégration d'Alexa+, la version dopée à l'IA générative de l'assistant d'Amazon. Elle est en bêta en France depuis février. Alexa+ peut recommander du contenu selon votre humeur, ajouter des titres à votre liste vocalement, afficher vos photos Amazon sur la télé, ou même générer des économiseurs d'écran personnalisés. Le service est gratuit pour les abonnés Amazon Prime. Pour les autres, comptez une vingtaine d'euros par mois quand la version finale sera disponible.
Si les gains de vitesse annoncés se confirment et qu'Alexa+ tient ses promesses une fois sortie de bêta, Amazon pourrait bien avoir une longueur d'avance sur Google TV côté expérience mobile. En tout cas, pour ceux qui ont un Fire TV Stick à la maison, ça vaut le coup de mettre l'appli à jour.
