Apple Watch Ultra : comment enregistrer la température de l’eau dans l’App Santé ?

Mesure des températures

pourquoi la température de l’eau n’était pas systématiquement affichée dans l’application santé de l’iPhone à chaque fois

faut s’immerger à plus d’1 m de profondeur, à défaut la température de l’eau n’est pas enregistrée

Comment configurer l'App Profondeur

Si immergée

Ouverture auto de l’app

(une fonction différente de la mesure de la température au poignet). Mais si elle mesure cette dernière en continue, elle ne l'affiche pas systématiquement dans l'app Santé.Un de nos lecteurs -Brice-, qui nage régulièrement dans une piscine, se demandait. En effet, il a constaté qu'il, qui affiche certaines informations sur un seul écran : l’heure, la profondeur actuelle et maximale, la durée de plongée et la température de l’eau. Certes, l'application peut s’ouvrir automatiquement lorsque votre Apple Watch Ultra est immergée , mais l'enregistrement ne s'active lui qu'en deçà d'un mètre de profondeur, comme il est indiqué sur le site web d'Apple.Pour rappel, il est possible. Pour cela, il suffit d'ouvrir l’app Réglages sur so, Apple Watch Ultra, Général > Ouverture auto. Sous, on peut activer ou désactiver. Comme pour une Apple Watch classique,> Général > Ouverture auto.Pour choisir les unités des profondeurs et des températures, il faudra regarder Profondeur dans l’app Réglages, puis choisir l’unité des profondeurs (Pieds ou Mètres) et l’unité des températures de l’eau (Fahrenheit ou Celsius). Ou encore de le faire directement sur son iPhone.Enfin, n'hésitez pas