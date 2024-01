Fossil arrête les montres connectées !

Fossil tire un trait sur les montres connectées

Alors que le paysage des montres intelligentes a considérablement évolué au cours des dernières années, nous avons pris la décision stratégique de nous retirer du secteur des montres intelligentes . Fossil Group réoriente ses ressources pour soutenir notre force principale et les segments clés de notre activité qui continuent de nous offrir de fortes opportunités de croissance : la conception et la distribution de montres, de bijoux et d'articles en cuir traditionnels passionnants sous nos propres marques, ainsi que sous des marques sous licence.

La Fossil Gen6 Hybrid Wellness Edition sera la dernière montre connectée de la firme

Des mises à jour "pour quelques années"

pour les prochaines années

Le fabricant américain Fossil fondé en 1984 par Tom KartsotisLa marque qui produit également des montres pour Skagen et Burberry avait investi lourdement en 2015, comme de nombreuses autres firmes attirées par ce potentiel Eldorado, afin de venir concurrencer Apple et Fitbit. En 2017, la firme semblait déjà sur le fil avec une division montres connectées qui plombait les résultats. Selon vice-président exécutif et dirigeants des opérations de Fossil :La Fossil Gen6 Hybrid Wellness Edition présentée au CES 2023 embarquant un écran e-ink et des capteurs permettant le suivi de la fréquence cardiaque, la mesure de la VO2Max ou le taux d'oxygène dans le sang sera donc le dernier modèle officiel de Fossil., sans plus de précision.